Египет резко нарастил закупки сельди у России

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU Египет в первом полугодии этого года закупил в РФ 5,6 тыс. тонн сельди против 100 тонн за тот же период 2025 года, сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

"Египет наращивает закупки российской сельди: за прошедшие два года объем поставок в натуральном выражении вырос в два раза, достигнув 6,4 тыс. тонн в 2025 году. В первом полугодии текущего года египетский рынок для российской сельди стал самым быстрорастущим: объем поставок достиг 5,6 тыс. тонн против 100 тонн за тот же период 2025 года", - говорится в сообщении объединения.

"Египет - один из крупнейших потребителей и импортеров рыбы на африканском континенте. Ежегодно он импортирует порядка 50 тыс. тонн сельди и России, как крупнейшему добытчику сельди в мире, этот рынок интересен. Пока эту страну мы относим к категории так называемых новых рынков, разрешение на поставки было получено в декабре 2020 года, фактические отгрузки начались в 2023 году. Число аккредитованных для импорта в Египет российских компаний последовательно растет, что позитивно сказывается на динамике поставок", - заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев, процитированный в сообщении.

При этом он отметил, что сейчас речь идет скорее о перераспределении потоков российской сельди, поставляемой в Африку, нежели о росте значимости африканского рынка в общем объеме поставок. В то время как экспорт в Египет растет, поставки на другие африканские рынки-потребители сельди снижаются. Так, экспорт в Кот-д'Ивуар в январе-мае снизился в 1,6 раза, до 6,5 тыс. тонн.

Согласно сообщению, на африканском рынке российские рыбаки находятся в жесткой конкуренции с Норвегией, которая исторически была крупнейшим поставщиком сельди. Тем не менее потенциал рынка высок, считают в ассоциации. Как показало проведенное ВАРПЭ в 2024 году исследование, к 2030 году поставки в Африку могут вырасти в два раза в натуральном выражении, до 134,4 тыс. тонн.