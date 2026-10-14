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Более 50 пунктов обогрева подготовят в Белгороде на случай ЧС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Готовность пунктов обогрева на случай отключений теплоснабжения проверили в Белгороде, сообщил глава администрации города Валентин Демидов в своем канале в Мах.

"Всего в городе может быть развёрнуто 55 стационарных пунктов обогрева. Они рассчитаны на кратковременное пребывание людей в случае отключений электро- и теплоснабжения в холодное время года. В пунктах можно подзарядить устройства, согреться, выпить горячий чай, получить необходимую информацию", - написал он.

По итогам проверки Демидов дал поручение повторно проанализировать расположение каждой зоны в пунктах обогрева с точки зрения безопасности в случае возможных атак ВСУ.

"Администраторы пунктов обогрева должны владеть всей актуальной информацией - от сроков подключения тепла до размещения в ПВР. Поставил задачу предусмотреть алгоритм доведения данных в каждое учреждение", - отметил он.

Пункты приводятся в готовность по решению городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. За каждым пунктом закреплены работники организации, представитель администрации, медики, сотрудники УМВД, дружинники и волонтёры. С 29 сентября по 15 октября по графику проходят тренировки по их развёртыванию.

Белгород
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