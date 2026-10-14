РФ готова провести российско-арабский саммит при нормализации ситуации на Ближнем Востоке

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Вопрос о российско-арабском саммите - на повестке, в Москве надеются на его проведение при нормализации ситуации на Ближнем Востоке, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко.

"Что касается отдельного российско-арабского саммита, то вопрос, безусловно, в повестке дня, но мы подбираем подходящее время для этого. Конечно, это уже будет не в текущем году. Необходимо будет, наверное, дождаться определенной нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Но, тем не менее, безусловно, рассчитываем, что планы проведения такого саммита будут реализованы", - сказал Борисенко журналистам в среду.

Замглавы МИД напомнил, что в конце октября в Москве состоится саммит Россия - Африка.

"На этом саммите ожидается участие представителей десяти государств, которые входят в состав Лиги арабских государств. Они также были приглашены в прошлом году на российско-арабский саммит. Поэтому арабский мир будет представлен и на саммите Россия - Африка", - отметил замглавы МИД.