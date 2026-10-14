В кабмине РФ допустили обсуждение "Силы Сибири 2" с КНР на полях АТЭС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Тема строительства газопровода "Сила Сибири 2" может быть затронута в ходе переговоров с китайской стороной на полях саммита АТЭС, отметил в беседе с журналистами вице-премьер РФ Александр Новак.

"Всегда есть в повестке, когда мы обсуждаем сотрудничество с нашими партнерами в азиатско-тихоокеанском регионе. Потому что газ - это на самом деле перспективный источник энергетических ресурсов. Дешевый, экологичный. И, по прогнозам всех экспертов, его доля в энергобалансе будет только увеличиваться", - прокомментировал он.