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Встреча Путина и Трампа на полях саммита АТЭС пока не согласована

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае пока не согласована, но такая возможность будет обсуждаться, если они там вместе окажутся, заявил пресс-секретарь Путина.

"Нет, пока нет, - сказал он журналистам. - Если они окажутся вместе в Китае, то, конечно, можно предположить, что такая встреча будет обсуждаться".

Комментируя возможность трехсторонней встречи Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, Песков заявил, что пока неизвестно, насколько совпадут их графики, и какие темы могут быть вынесены на обсуждение, хотя подобные переговоры были бы полезными.

"Есть общий настрой на то, что было бы хорошо такую встречу провести, но мы пока не знаем, насколько совпадают графики руководителей, мы не знаем, действительно, пока, какая может быть повестка дня такой встречи, но то, что она была бы весьма полезной, есть общее понимание", - сказал он журналистам.

На вопрос, может ли на подобной встрече обсуждаться вопрос сокращения ядерных потенциалов, Песков ответил: "Обсуждать в трехстороннем формате вряд ли можно".

Он объяснил, что позиция Пекина заключается в том, что ядерный потенциал КНР несопоставим с российским и американским, поэтому этот вопрос обсуждать невозможно, и в Москве с уважением относятся к этой позиции.

АТЭС США Си Цзиньпин Китай Дональд Трамп Владимир Путин
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