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Путин заявил о выходе на новый уровень киберугроз в отношении экономики РФ

В связи с этим необходимо совершенствовать все механизмы цифровой безопасности, отметил президент

Путин заявил о выходе на новый уровень киберугроз в отношении экономики РФ
Влдимир Путин
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости совершенствовать все механизмы цифровой безопасности с учетом актуальных угроз.

"Россия сегодня последовательно укрепляет свой суверенитет, причем во всех областях: от базовой продовольственной и энергетической безопасности до цифровой инфраструктуры. При этом очевидно, что с развитием цифровизации на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения и государственного управления", - сказал Путин в начале совещания по кибербезопасности.

Он подчеркнул, что для нейтрализации этих угроз "необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга в зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки, повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами".

"Рассчитываю сегодня услышать предложения, которые позволят повысить уровень цифровой безопасности России", - сказал президент РФ и передал слово для доклада главе Сбербанка Герману Грефу.

Владимир Путин
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