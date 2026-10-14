Лавров прибыл в Баку для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Баку, где примет участие в седьмом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), передает корреспондент "Интерфакса".

По итогам встречи ожидается принятие Бакинской декларации и пакета решений, направленных на увеличение роли и эффективности саммита.

В повестку дня форума включены вопросы укрепления доверия, обеспечения мира и безопасности в Азии, а также дальнейшего институционального развития Совещания. Участники обсудят перспективы практического взаимодействия в сферах транспорта, цифровизации, экономики и других приоритетных направлениях. Также запланирован обмен мнениями по ключевым вопросам региональной и международной повестки.

СВМДА - международный форум, созданный для укрепления сотрудничества, обеспечения мира, безопасности и стабильности в Азии. Основан в 1992 года по инициативе Казахстана. В настоящее время он объединяет 28 государств, на долю которых приходится около 90% территории и населения азиатского континента. Страны-участницы сотрудничают в рамках пять измерений: военно-политическом, экономическом, гуманитарном, экологическом, по вопросу новых вызовов и угроз.