В МИД сообщили о готовности РФ полностью покрыть все потребности Египта в зерне

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Россия готова полностью покрыть все потребности Египта в вопросах поставки зерновых, заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

"Мы продолжаем поставки наших зерновых египетским друзьям. Сейчас из-за тяжелого положения в Черном море, поскольку практически движение судов там по большей части остановлено, поставки идут и через Балтийское море. И мы готовы полностью покрыть все потребности Египта в зерне", - сказал он в интервью RTVI.

Борисенко напомнил, что Россия "действительно является поставщиком зерна номер один для Египта".

"Так сложилось уже, можно сказать, исторически, на протяжении многих десятилетий. Например, в 2024 году Россия поставила в Египет почти 11 млн тонн зерна из примерно 13 млн тонн, которые он в том году закупил на международном рынке", - сказал замминистра.