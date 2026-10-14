В МИД РФ подтвердили предложение отдать $1 млрд из заблокированных в США активов для сектора Газа

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Предложение России об использовании $1 млрд из заблокированных в США российских активов для восстановления сектора Газа остается в силе; российская сторона регулярно напоминает американским партнерам об этом в ходе контактов, заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

"Абсолютно, конечно. Мы напоминаем о нем регулярно нашим американским партнерам и другим международным партнерам. Так что оно, конечно, на столе, и, как было сказано нашим президентом, этот миллиард может быть использован для восстановления сектора Газа", - сказал замминистра в интервью RTVI в среду, отвечая на вопрос, актуальна ли эта инициатива России в настоящее время.

По его словам, американская сторона до сих пор не ответила на это предложение.

В январе этого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова направить $1 млрд в создаваемый Трампом Совет мира из ее замороженных американской стороной активов, и что этот вопрос уже обсуждался с представителями Вашингтона ранее.