В Москве заявили о понимании Дамаском незыблемости решения по убежищу Асаду

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Сирийские власти понимают, что Россия предоставила бывшему президенту Сирии Башару Асаду политическое убежище из гуманитарных соображений и что Москва не будет пересматривать свое решение, сказал замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

"Наши сирийские партнеры хорошо знают, что Россия предоставила политическое убежище Башару Асаду из гуманитарных соображений. И нынешние власти в Дамаске понимают, что это российское решение незыблемо", - сказал он в интервью RTVI.

Борисенко добавил, что у России складываются вполне позитивные отношения с новыми властями Сирии. Он напомнил, что нынешний президент Сирии Ахмед аш-Шараа уже дважды приезжал в Москву; поддерживается и диалог на уровне глав МИД.

"Политический диалог у нас развивается, и весьма активно. Немножко отстает экономическое сотрудничество, но мы рассчитываем, что период, когда новое руководство Сирии проводило своеобразную инвентаризацию ситуации в экономике, вообще во всей жизни Сирии, уже подходит к завершению, и наши связи в экономической плоскости также начнут дальше интенсивно продвигаться", - заключил замминистра.