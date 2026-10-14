Морская часть российско-индийских учений пройдет в Японском море

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Морская часть межвидового российско-индийского учения "Индра-2026" пройдет в Японском море 16-17 октября, военные проведут практические стрельбы, заявили в Минобороны России.

"Практический этап морской части учения пройдет в акватории Японского моря 16 и 17 октября. Корабли в составе совместного отряда отработают тактическое маневрирование, выполнят практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, проведут досмотровую операцию и освободят условно захваченное террористами судно", - говорится в сообщении.

В церемонии открытия морской части учения в главной базе Тихоокеанского флота во Владивостоке приняли участие экипажи российского корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и фрегата "Сахьядри" ВМС Индии, который прибыл во Владивосток несколько дней назад.

"Одним из эпизодов морского этапа станет отработка совместных действий при отражении атак беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров", - сообщили в Минобороны.