В Минэнерго заявили о готовности компаний РФ обучать африканских специалистов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Африка и глобальный Юг – это стратегическое направление для развития связей России в энергетике с зарубежными странами, заявил пресс-секретарь министерства энергетики Рустам Алыпкачев.

"Минэнерго видит развитие этих отношений на принципах энергетической справедливости – это недискриминационный доступ к технологиям, знаниям, это равноправное партнерство, которого страны Африки были лишены долгое время", - сказал пресс-секретарь Минэнерго РФ, выступая в среду на сессии в рамках Молодежного дня Российской энергетической недели (РЭН).

Он подчеркнул, что российские энергетические компании "готовы не только поставлять ресурсы и компетенции, но и обучать специалистов".

В связи с этим он отметил, что важный инструмент для подготовки специалистов - это предоставление квот на их подготовку, так называемое "целевое обучение", и только один "Росатом" выделяет порядка 100 таких квот, но есть квоты и по другим специальностям.

Он напомнил, что министр энергетики РФ Сергей Цивилев является сопредседателем пяти межправительственных комиссий с африканскими странами, на заседаниях которых регулярно обсуждается вопрос об изучении русского языка в школах. В частности, по итогам визита Цивилева в Центральноафриканскую Республику достигнута договоренность о том, что русский язык будет в обязательном порядке изучаться в школах этой страны.

Представитель Минэнерго добавил, что особый интерес у африканских стран к развитию атомной энергетики. "Мы готовы в комплексе поставлять технологии, готовя специалистов по созданию полностью электросетевого комплекса, в том числе там, где надо предложить новые решения в области кибербезопасности. Россия сейчас в передовиках этой работы. А страны, которые хотят обладать суверенитетом, должны этот момент учитывать", - сказал Алыпкачев.

Он также отметил программу "Русгидро" по сотрудничеству с африканскими странами, поскольку "это большой и хорошо знакомый Африке трек". "Отдельное важное направление - это управление гидробалансом, "Русгидро" сейчас такую программу разработало, и они готовы с африканскими партнерами работать", - сообщил представитель Минэнерго.

В свою очередь заместитель директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ-МИФИ Георгий Тихомиров отметил, что в МИФИ и его филиалах обучается много иностранцев, например, только на московской площадке 63 человека, на обнинской площадке более 60 человек из Африки. "Речь идет о более чем десяти странах Африки. Это, конечно, Египет, Руанда, Нигерия, ЮАР, Замбия", - сказал он.

Он также отметил, что "Росатом" и МИФИ тесно сотрудничают с МАГАТЭ, у которого есть отдельная стипендия для иностранных студентов, желающих "попасть в ядерную отрасль".

Он особо подчеркнул, что "африканские страны как никто нуждаются в новой энергетике", и выразил надежду, что в этих странах будет выработана стратегия развития различных видов генераций, включая атомную. "Мы, соответственно, будем помогать создавать эту элиту, и эти связи продолжатся", - заверил Тихомиров.