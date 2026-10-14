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В Минводах проблему с неприятным запахом обещают устранить в течение недели

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Минеральных водах завершили ремонт на главной канализационной насосной станции, проблема с неприятным запахом в городе будет вскоре устранена, сообщил на прямой линии глава Ставрополья Владимир Владимиров.

"На протяжении нескольких лет работали над (ремонтом - ИФ) насосной станции, запуск был вчера. В течение недели в Минеральных Водах проблема с запахом будет устранена", - сказал он.

Пресс-служба "Ставрополькрайводоканала" сообщает, что в Минводах 13 октября запустили второй насосный агрегат на главной канализационной насосной станции. За счет этого будет создан резерв мощности, что позволит снизить нагрузку на городскую сеть водоотведения, а также будет улучшена экологическая обстановка в регионе Кавказских Минеральных Вод.

Станция в Минводах принимает сточные воды из Минераловодского округа, Железноводска и трех населенных пунктов Предгорного округа, уточнили в "Ставрополькрайводоканале".

Железноводск Минеральные воды Ставрополье Ставрополькрайводоканал Владимир Владимиров
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