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"Росатом" обсуждает строительство ещё одной очереди АЭС "Руппур" в Бангладеш

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" обсуждает с Бангладеш строительство ещё одной очереди блоков большой мощности на АЭС "Руппур", сообщил журналистам глава компании Алексей Лихачев в кулуарах РЭН.

"Да, речь идет в первую очередь о возможной ещё одной очереди больших блоков", - ответил он на вопрос о том, что именно обсуждается со страной в плане расширения сотрудничества.

"Хотя с нами наши бенгальские друзья обсуждают и малую мощности, и исследовательский реактор. Но всё-таки основное, как мне кажется, направление дальнейшего развития - это увеличение мощности станции "Руппур", - заключил он.

Ранее Лихачев сообщал, что госкорпорация "Росатом" обсуждает с Бангладеш расширение своего атомного проекта, ожидает энергетического пуска первого блока АЭС в стране в 20-х числах ноября.

В конце апреля "Росатом" произвел физпуск на первом энергоблоке АЭС в Бангладеш.

"28 апреля 2026 г. на энергоблоке N1 АЭС "Руппур" (генеральный подрядчик и генеральный проектировщик проекта - Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") началась загрузка свежего ядерного топлива. Этот этап стал первым в рамках ключевого пускового этапа блока", - отмечалось в сообщении компании.

Госкорпорация "Росатом" строит станцию на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2011 году. АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью 2400 МВт. В настоящее время в энергодефицитной Бангладеш атомной генерации нет.

В следующем году компания рассчитывает выйти на пусковые работы на втором энергоблоке АЭС "Руппур" в Бангладеш, сообщал ранее журналистам Лихачев.

При этом он отмечал, что Бангладеш интересуется и другими предложениями "Росатома". "Нам и премьер-министр, и министр задавали вопросы о других возможных предложениях, в частности, о малых атомных электростанциях, плавучих атомных электростанциях, которые есть в нашем комбинированном предложении госкорпорации "Росатом" (другим странам - ИФ)", - говорил Лихачев.

Бангладеш Росатом Алексей Лихачев
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