Лавров и Ван И обсудили отношения с США, иранский и украинский кризисы

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Главы МИД России и КНР Сергей Лавров и Ван И обсудили в Баку отношения с США и украинский кризис, сообщили на Смоленской площади.

"Стороны также обсудили отношения с США, ситуацию вокруг украинского и иранского кризисов", - говорится в сообщении.

"Лавров и Ван И "сверили часы" по вопросам двустороннего политического диалога с акцентом на ход реализации лидерских договоренностей, а также подготовку серии предстоящих мероприятий на уровне руководства РФ и КНР", - информрует министерство.

Стороны также подчеркнули важность укрепления стратегической координации между Москвой и Пекином на международной арене, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности, ШОС, БРИКС, "Группе двадцати", АТЭС и других многосторонних форматах.

"Переговоры прошли в присущем российско-китайским отношениям доверительном и конструктивном ключе, подтвердили близость или совпадение позиций сторон по обсуждавшимся вопросам", - резюмировали в МИД.

Встреча глав внешнеполитических ведомств России и Китая состоялась "на полях" VII саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).