Поиск

Военные РФ поразили логистический комплекс на западе Украины

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российские военные в среду днем поразили в городе Хмельницкий логистический комплекс, которые использовался для хранения и распределения военных грузов, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате удара в населенном пункте Хмельницкий поражен транспортно-логистический центр "Эпицентр", использовавшийся для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ", - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что удар наносился беспилотными летательными аппаратами.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 14 октября

ЦБ отметил недавний рост спроса в классическом ритейле на фоне проблем маркетплейсов

Банк России убрал из комментария по инфляции июльский прогноз на год

Российские сельхозорганизации в сентябре снизили продажу пшеницы на 26,4%

В России рост экономической активности в III квартале замедлился ко II кварталу

ФАС предложила повысить тарифы "Транснефти" на транспортировку нефти на 4,99% с 2027 года

 ФАС предложила повысить тарифы "Транснефти" на транспортировку нефти на 4,99% с 2027 года

Инфляция в России с 6 по 12 октября составила 0,11%, годовая ускорилась до 7,22%

Банк России отметил снижение ценовых ожиданий бизнеса в октябре после роста с июля

Новак отметил новые удары по двум российским НПЗ

В "Ростелекоме" заявили о необходимости ЦОДов "судного дня"

 В "Ростелекоме" заявили о необходимости ЦОДов "судного дня"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12307 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3895 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов