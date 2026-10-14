Военные РФ поразили логистический комплекс на западе Украины

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российские военные в среду днем поразили в городе Хмельницкий логистический комплекс, которые использовался для хранения и распределения военных грузов, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате удара в населенном пункте Хмельницкий поражен транспортно-логистический центр "Эпицентр", использовавшийся для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ", - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что удар наносился беспилотными летательными аппаратами.