Миротворческие силы ОДКБ отработали защиту гумконвоя на учении

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Меры по обеспечению организации безопасной доставки гуманитарной помощи населению, в том числе с отражением нападения на колонну с гуманитарным грузом, отработали Миротворческие силы ОДКБ в ходе командно-штабного учения "Нерушимое братство-2026", сообщили в четверг в объединенном пресс-центре маневров.

"Движение смешанной колонны, состоящей из бронетранспортеров и грузовых автомобилей, осуществлялось под усиленным прикрытием. Воздушное пространство контролировалось парой вертолетов Ми-35, обеспечивающих прикрытие с воздуха. Разведка маршрута проводилась с использованием беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении.

В ОДКБ сообщили, что для защиты колонны было сформировано охранение, включающее бронетранспортеры, мобильную огневую группу, а также средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"По замыслу учения, сообщает ОДКБ, условная диверсионно-разведывательная группа атаковала гуманитарную колонну во время движения. Мотострелки соединения ЦВО под прикрытием бронетранспортеров БТР-82А отработали отражение нападения с применением штатного вооружения боевых машин и автоматов АК-12. Экипажи БТР-82А задействовали 30-мм автоматические пушки 2А72 и спаренные с ними 7,62-мм пулеметы ПКТМ для огневой поддержки мотострелковых подразделений и подавления огневых средств условного противника", - заявили в пресс-центре.

Там отметили, что комплекс РЭБ успешно нейтрализовал часть взрывных устройств, и, несмотря на повреждение одной из машин, остальная техника оперативно вышла из-под обстрела и продолжила движение.

Для оказания огневой поддержки были оперативно введены мобильные резервные группы, которые уничтожили остатки диверсионно-разведывательной группы, сообщили в ОДКБ.

На территории Белоруссии проводятся КШУ с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2026" и специальные учения с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2026".

На полигоне "Лосвидо" в ходе "Нерушимого братства-2026" отрабатываются вопросы подготовки и проведения миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ. На полигоне "Стародорожский" в рамках спецучений с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2026" отрабатываются вопросы ликвидации источников биологических угроз в зоне ответственности Коллективных миротворческих сил ОДКБ, информирует пресс-центр.

Ранее сообщалось, что в учениях принимают участие контингенты войск (коллективных сил) ОДКБ России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Среди них - воинские контингенты, подразделения органов внутренних дел (полиции) и национальной гвардии, а также оперативные группы Объединённого штаба и секретариата ОДКБ. Основу российского воинского контингента составляют подразделения общевойсковой армии Центрального военного округа. Всего задействовано более 1 500 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе около 80 разнотипных БПЛА.