Более 20 БПЛА уничтожено над Ростовской областью

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ликвидации свыше 20 беспилотников в воздушном пространстве региона.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено и подавлено более 20 БПЛА в четырех районах области: Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Верхнедонском", - написал Слюсарь в своем канале в мессенджере Max в четверг утром.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.