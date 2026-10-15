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Десятки школ и детсадов в Рязани закрыты из-за атак БПЛА

Десятки школ и детсадов в Рязани закрыты из-за атак БПЛА
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о закрытии в четверг ряда школ и детсадов в Рязани в связи с массовыми атаками беспилотников на регион.

"Сегодня в целях безопасности отменяются занятия в школах и детских садах Октябрьского и части Советского районов Рязани. Школы: 9/31, 49, 50, 51, 59, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 73, 75, 76. Детские сады: 4, 7, 21, 25, 26, 27, 36, 37, 38, 40, 112, 117, 118, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 142, 147, 149, 150, 152, 157", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.

Для родителей, которым не с кем оставить детей, в школах и детских садах будут открыты дежурные группы, отметил Малков. Он добавил, что отражение атак БПЛА продолжается.

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Рязань школы детсады БПЛА
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Десятки школ и детсадов в Рязани закрыты из-за атак БПЛА

 Десятки школ и детсадов в Рязани закрыты из-за атак БПЛА

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