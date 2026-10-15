Военные РФ поразили два сухогруза в акватории Бугского Лимана и в порту Черноморск

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Российские военные обнаружили и поразили два судна в акватории Бугского Лимана и в порту Черноморск, использовавшиеся для перевозки грузов военного назначения в интересах ВСУ, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Расчетами БпЛА "Герань-4" были поражены два судна типа сухогруз в акватории Бугского Лимана и в порту Черноморск", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ опубликовало кадры поражения сухогрузов в акватории Черного моря.