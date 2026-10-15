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Возгорание произошло на территории Рязанского НПЗ из-за атаки БПЛА

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода произошел в результате массированной атаки беспилотников на Рязанскую область, сообщил губернатор Павел Малков в четверг.

"Сегодня ночью и утром наш регион подвергся массовой атаке БПЛА. На территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание. Поврежден склад и автомобили на территории другого предприятия Рязани", - написал глава региона в своем канале в Mах.

По предварительной информации, пострадавших нет, отметил Малков.

В настоящее время оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы.

Ранее Малков сообщил, что из-за атаки беспилотников в целях безопасности на территории Октябрьского и части Советского районов Рязани в десятках школ и детских садов отменены занятия. В образовательных учреждениях будут открыты дежурные группы.

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