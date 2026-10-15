Кабмин обсуждает введение запрета на экспорт СУГ для непроизводителей до конца 2026 года

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Российское правительство рассматривает введение запрета на экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ) для непроизводителей до конца декабря текущего года, сообщили РБК два источника в отрасли.

По данным издания, вопрос был инициирован Федеральной антимонопольной службой (ФАС) на последнем совещании у вице-премьера Александра Новака 13 октября. Речь идет о СУГ, используемом в качестве автомобильного топлива. Предложение обусловлено необходимостью насытить рынок в период ремонтов заводов.

Стоимость СУГ на Петербургской бирже приближается к историческому рекорду: по итогам торгов 14 октября она достигла 48,105 тыс. рублей за тонну (по индексу европейской части России), в то время как максимум был установлен в августе 2021-го – 53,353 тыс. рублей за тонну.

Традиционными направлениями экспорта СУГ из РФ являются Турция, Китай и страны Центральной Азии. По данным исследовательской группы "Петромаркет", по итогам прошлого года объем поставок за рубеж увеличился на 2,3% до 3,86 млн тонн.

Сжиженные углеводородные газы оставались одним из немногих видов топлива, на которые не распространялись ограничения властей по их продаже на экспорт. На сегодняшний день в РФ для непроизводителей действует запрет на экспорт дизельного топлива – до 31 января 2027 года. Также всем участникам рынка запрещено до этого же срока поставлять за рубеж бензин, а авиакеросин – до 30 ноября.