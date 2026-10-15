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Юрист Шапиро просит СКР возобновить расследование дела о неуплате более 446 млн руб. налогов телемагазина Shop & Show

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Юрист Денис Шапиро обратился в правоохранительные органы с заявлением о возобновлении расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму более 446 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Александр Головин.

"Шапиро подал заявление о преступлении в Генпрокуратуру и Следственный комитет о проведении всесторонней проверки обстоятельств расследования уголовного дела, связанного с неуплатной ООО "Маркет-ТВ", которое действовало под брендом Shop & Show, налогов на 446 млн 352 450 рублей", - сказал он.

В августе Люблинский суд в рамках данного дела привлек владельца Маркет-ТВ Кирилла Кириллова к уголовной ответственности. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда Кириллов был признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.

Шапиро не согласился с вынесенным приговором и обратился в правоохранительные органы. В заявлении юрист утверждает, что настоящий бенефециар ушел от ответственности, так как Кириллов являлся номинальным владельцем ООО "Маркет-ТВ", работавшего под брендом Shop&Show. По его словам, фактическим собственником телемагазина был его бывший клиент предприниматель Олег Воробьев.

В заявлении он указывает, что ранее направлял следователю по делу Кириллова ряд доказательств своих утверждений, которые, по его словам, были проигнорированы следствием. В частности, речь идет о ряде арбитражных решений, а также протоколах допроса, в том числе Воробьева. В связи с этим он также просит проверить законность действий следователя.

"Шапиро просит провести проверку сообщенных им сведений и при установлении признаков преступлений возбудить дело в отношении причастных лиц по статьям фальсификация доказательств, злоупотребление и превышение должностными полномочиями и служебный подлог", - заключил адвокат.

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