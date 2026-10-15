Воронежский губернатор сообщил о нейтрализации 33 БПЛА

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении нескольких реактивных воздушных целей и 33 беспилотников над областным центром и районами.

"Минувшим вечером и ночью в небе над тремя городскими округами и восемью районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата, а также несколько реактивных воздушных целей. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он в мессенджере.

В результате падения фрагментов сбитых БПЛА в Воронеже повреждены хозпостройки нескольких частных домов и один автомобиль.