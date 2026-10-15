Белоусов казал на необходимость согласованных действий по обеспечению безопасности СHГ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов заявил о необходимости согласованных действий и совместных усилий вооружённых сил стран СНГ по обеспечению региональной безопасности, сообщает Минобороны России.

По сообщению ведомства, Белоусов, открывая заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ, которое проходит в четверг в городе Чолпон-Ата (Киргизия), отметил, что "заседание проходит в условиях сложной военно-политической обстановки в мире и по периметру границ Содружества, что требует согласованных действий и совместных усилий по обеспечению безопасности стран СHГ".

"В этой связи особое значение придаём повышению готовности вооружённых сил к реагированию на возникающие вызовы и угрозы. В этом ключе подготовлена повестка заседания", - отметил министр обороны РФ, слова которого приведены в сообщении.

Участникам заседания будут представлены доклады о подходах к строительству национальных армий, применению новых образцов вооружений, а также современных тенденциях организации оперативной и боевой подготовки.

По итогам работы предлагается подписать документы, направленные на совершенствование взаимодействия и укрепление потенциала совместных систем военного назначения, сообщает Минобороны.