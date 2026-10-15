Для аэропортов Нижнего Новгорода, Калуги и Тамбова отменили ограничения

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Для аэропортов Нижнего Новгорода, Калуги и Тамбова отменили ограничения на прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация.

"Ограничения, вводившиеся ранее на использование воздушного пространства над Нижним Новгородом, сняты, аэропорт "Чкалов" возобновил прием и отправку рейсов", - сообщила пресс-служба нижегородского аэропорта.

Нижегородское ГУ МЧС информирует, что режим "Беспилотная опасность" на территории Нижегородской области отменен в 10:26.