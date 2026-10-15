В РФ зарегистрировали препарат "Нимоланцим" для лечения злокачественных новообразований

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Минздрав России зарегистрировал лекарственный препарат "Нимоланцим" для лечения взрослых с рядом злокачественных новообразований, включая опухоли пищевода, головы и шеи, а также отдельные виды злокачественных опухолей головного мозга, сообщили в пресс-службе министерства.

"Минздрав России зарегистрировал оригинальный лекарственный препарат "Нимоланцим", международное непатентованное наименование Нимотузумаб. Держателем регистрационного удостоверения является российская фармацевтическая компания АО "Ланцет", - говорится в сообщении.

Регистрация препарата расширяет возможности применения таргетной терапии в российской онкологической практике. Согласно зарегистрированным показаниям, препарат "Нимоланцим" применяется у взрослых пациентов в возрасте от 18 лет.

В Минздраве добавили, что производство препарата осуществляется в рамках международного сотрудничества с Центром молекулярной иммунологии, Куба. Российское предприятие АО "Биохимик" отвечает за вторичную упаковку и выпускающий контроль качества лекарственного препарата.