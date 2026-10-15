Поиск

В РФ зарегистрировали препарат "Нимоланцим" для лечения злокачественных новообразований

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Минздрав России зарегистрировал лекарственный препарат "Нимоланцим" для лечения взрослых с рядом злокачественных новообразований, включая опухоли пищевода, головы и шеи, а также отдельные виды злокачественных опухолей головного мозга, сообщили в пресс-службе министерства.

"Минздрав России зарегистрировал оригинальный лекарственный препарат "Нимоланцим", международное непатентованное наименование Нимотузумаб. Держателем регистрационного удостоверения является российская фармацевтическая компания АО "Ланцет", - говорится в сообщении.

Регистрация препарата расширяет возможности применения таргетной терапии в российской онкологической практике. Согласно зарегистрированным показаниям, препарат "Нимоланцим" применяется у взрослых пациентов в возрасте от 18 лет.

В Минздраве добавили, что производство препарата осуществляется в рамках международного сотрудничества с Центром молекулярной иммунологии, Куба. Российское предприятие АО "Биохимик" отвечает за вторичную упаковку и выпускающий контроль качества лекарственного препарата.

Минздрав РФ Нимоланцим
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Компаниям за недостоверную информацию грозит запрет доступа к госзакупкам

Россия продолжит импортировать бензин как минимум до конца 2026 года

С владельцев затонувших танкеров взыскали 34 млрд рублей по иску Минприроды Кубани

 С владельцев затонувших танкеров взыскали 34 млрд рублей по иску Минприроды Кубани

Мантуров, Силуанов и Цивилев вошли в набсовет А7

Цены на горбушу и кету в РФ к концу сентября выросли почти в 2 раза, на нерку - на треть

 Цены на горбушу и кету в РФ к концу сентября выросли почти в 2 раза, на нерку - на треть

В Псковской области задержан подданный Швеции, воевавший за ВСУ и прибывший для совершения диверсий

Возгорание произошло на территории Рязанского НПЗ из-за атаки БПЛА

Десятки школ и детсадов в Рязани закрыты из-за атак БПЛА

 Десятки школ и детсадов в Рязани закрыты из-за атак БПЛА

Российская атомная подлодка выполнила учебные пуски крылатых ракет из Тихого океана

В суде в Гамбурге поспорили о законности попытки подрыва "Северных потоков"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12321 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3907 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов