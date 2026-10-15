Россия продолжит импортировать бензин как минимум до конца 2026 года

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Российские компании продолжат импортировать бензин из-за рубежа как минимум до конца текущего года, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях "Российской энергетической недели" (РЭН-2026).

"Нам нужно и обеспечивать внутренний рынок, и, с другой стороны, увеличивать запасы, которые в летний период снизили для насыщения внутреннего рынка. Сейчас мы планируем импортировать до конца года", - сказал Новак.

Он отметил, что объем поставок зарубежного бензина в РФ остается стабильным, но не стал раскрывать точные объемы: "Это примерно 10% (от внутреннего потребления - ИФ)".

Как сообщалось, Россия с начала лета начала импорт нефтепродуктов. Тогда же в Налоговый кодекс были внесены поправки о распространении механизма топливного демпфера на зарубежные поставки: с 1 июня он действует по бензину, с 1 июля - по дизельному топливу.