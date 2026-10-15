Пашинян допустил, что Армения и Азербайджан могут обменяться анклавами

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Обмен существующими у Армении и Азербайджана анклавами и эксклавами является одним из вариантов решения территориального вопроса, необходимость в проведении референдума по этому вопросу пока не ясна, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Существует несколько вариантов решения вопроса об анклавах и эксклавах. Решение должно быть таким, чтобы по обе стороны границы не было анклавов и эксклавов. Обмен существующими анклавами и эксклавами - это один из обсуждаемых сценариев. Понимание в Армении и Азербайджане необходимости поиска такого решения становится все более ощутимым, потому что мы все понимаем, что другой сценарий вызовет множество проблем, особенно среди жителей этих сел", - сказал Пашинян на брифинге для журналистов в четверг.

По его словам, "необходимо понять, какую именно формулировку будет иметь это решение в техническом и правовом плане, например, потребуется референдум или нет".

Между тем глава МИД Армении Арарат Мирзоян на совместной с действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом пресс-конференции в Ереване заявил, что при решении вопроса анклавов между Арменией и Азербайджаном будет необходимо проведение референдума.

"Если какая-либо часть признанной территории Армении должна быть передана иному государству и что-либо получено, то это вопрос, предполагающий всенародное голосование", - отметил Мирзоян.