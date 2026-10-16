В Томске потушили пожар на заводе ОСП-плит

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на заводе ОСП-плит в Томске, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду вечером загорелось сушильное оборудование внутри завода по производству ОСП-плит (ориентированно-стружечная плита). Площадь пожара сначала составляла 1 тыс. кв. м, затем увеличилась до 3 тыс. кв. м. По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет.

Единственный завод по выпуску ОСП-плит в Томске располагается на Кузовлевском тракте и принадлежит ООО "Монолит-строй" (бренд "Латат").

Ориентированно-стружечная плита - листовой материал из спрессованной древесной щепы с добавлением связующих смол.