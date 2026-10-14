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Крупный пожар тушат на заводе по производству ОСП-плит в Томске

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Пожар ликвидируют на территории завода по производству ОСП-плит (ориентированно-стружечная плита -ИФ) на Кузовлевском тракте в Томске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону в среду.

"По предварительной информации, горит сушильное оборудование внутри завода по производству ОСП-плит. Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

К тушению привлечено более 50 человек и 19 единиц техники.

Ранее поступило сообщение о возгорании крыши сушильного цеха, по прибытии первых подразделений наблюдался густой дым.

В пресс-службе главка МЧС "Интерфаксу" уточнили, что, по предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет.

Ориентированно-стружечная плита – листовой материал из спрессованной древесной щепы с добавлением связующих смол.

Томск
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