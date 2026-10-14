В Томске площадь пожара на заводе OSB-плит утроилась

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Томске пожарные локализовали возгорание на заводе по производству OSB-плит на площади 3000 квадратных метров, сообщило региональное ГУ МЧС.

"Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 1000 квадратных метров, горит сушильное оборудование внутри завода. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Единственный завод по выпуску OSB-плит в Томске располагается на Кузовлевском тракте и принадлежит ООО "Монолит-строй" (бренд "Латат").

ОСБ (OSB - от англ. Oriented Strand Board) - это ориентированно-стружечная плита, листовой материал из спрессованной древесной щепы с добавлением связующих смол. В России также встречается название ОСП (ориентированно-стружечная плита).