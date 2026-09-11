Пострадавший от атак на "РВБ" малый бизнес с 11 сентября сможет получить льготные кредиты с господдержкой

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Малые и средние предприятия (МСП), пострадавшие в результате атак на объекты группы "РВБ" (Объединённая компания Wildberries & Russ), смогут получить с 11 сентября льготные кредиты с господдержкой, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

Совокупный лимит программы, которую реализуют Минэкономразвития России, Банк России и Корпорация МСП, составляет 50 млрд рублей.

"Первые банки начнут выдавать кредиты по программе с 11 сентября 2026 года. Льготные кредиты предоставляются в 73 банках-участниках программы - полный перечень размещен на сайте Корпорации МСП. О старте выдачи необходимо уточнять непосредственно в банках-партнерах программы", - отмечаю в министерстве.

"Объединение ресурсов Банка России и правительства позволило запустить адресную программу поддержки для помощи поставщикам и, в особенности, производителям. Банк России предоставляет банкам-участникам программы льготное фондирование под поручительство корпорации МСП. Кроме того, при недостатке залогового обеспечения предприниматели могут воспользоваться "зонтичным" поручительством корпорации, которое покрывает до 50% от суммы кредита", - приводится в сообщении комментарий заместителя председателя правительства РФ Александра Новака.

"Принято решение оказать дополнительную поддержку малым и средним предприятиям, пострадавшим от атак на склады маркетплейса. Предприниматели смогут получить льготное банковское финансирование на пополнение оборотных средств, чтобы закупить необходимое сырье или товар. В комплексе с другими мерами поддержки это поможет бизнесу быстрее восстановиться и скорее вернуться к привычной деятельности. Специально для таких предприятий льготный период кредитования увеличен с 1 до 1,5 лет", - заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

"Средства в размере от 500 тыс. до 500 млн рублей предприниматели могут получить на пополнение оборотных средств, на текущие расходы. Ставка по программе равняется "ключевая ставка + 3%". При недостатке залогового обеспечения бизнесу доступны "зонтичные" поручительства корпорации МСП", - комментируют в Минэкономразвития условия льготного кредитования.