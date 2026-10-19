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Ремонт планируют провести в новокузнецком роддоме, где в январе умерли 10 младенцев

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Власти Кузбасса планируют провести ремонт в акушерском стационаре №1 Новокузнецка, в котором в январе 2026 года умерли 10 новорожденных, сообщает в понедельник пресс-служба регионального Минздрава.

"В Новокузнецке планируется отремонтировать акушерский стационар №1. Подготовлено медико-техническое задание на проектирование", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, в январе 2026 года в Новокузнецком роддоме №1 умерли 10 младенцев.

По данным следствия, смерть детей могла наступить от внутрибольничной инфекции "в результате несоблюдения руководством и врачами больницы санитарно-эпидемиологических норм".

Главврачу больницы Виталию Хераскову было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть десяти лиц), заведующему отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей Алексею Эмиху - по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

16 января Центральный районный суд Новокузнецка в качестве меры пресечения избрал Хераскову домашний арест, Эмиху - запрет определенных действий.

Межведомственная комиссия, организовавшая проверку роддомов в Кузбассе, обнаружила ряд нарушений в родильных отделениях региона. После этого власти региона приняли решение о внедрении единой системы контроля качества в медицинских организациях области.

Новокузнецк Кузбасс Минздрав
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