Работу новокузнецкого роддома, где умерли девять младенцев, приостановили на 90 суток

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Суд приостановил на 90 суток деятельность акушерского стационара N1 ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница N1" из-за нарушений, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области в понедельник.

"В ходе судебного заседания установлено, что 15 января 2026 при проведении эпидемиологического расследования в отношении ГАУЗ "НГКБ N1 им. Г.П. Курбатова" в акушерском стационаре N1 выявлены нарушения, заключавшиеся в необеспечении соблюдения санитарного законодательства и безопасности для здоровья человека при выполнении работ и оказании услуг населению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что законный представитель больницы признал вину юрлица в совершении правонарушения.

Суд признал вину в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и назначил наказание в виде приостановления деятельности акушерского стационара на 90 суток.

Между тем, к зданию разрешен доступ для проведения ремонтных работ и работ по устранению нарушений.

Как сообщалось, во время новогодних праздников в Новокузнецком родильном доме N1 скончались девять новорожденных, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

16 января Центральный районный суд Новокузнецка избрал домашний арест в качестве меры пресечения главврачу Новокузнецкой городской клинической больницы N1 Виталию Хераскову.

Кроме того, меру пресечения в виде запрете определенных действий суд избрал исполняющему обязанности завотделением реанимации и интенсивной терапии роддома Алексею Эмиху.