Из новокузнецкого роддома в детскую больницу с декабря перевели шесть младенцев

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Новокузнецке с декабря 2025 года из роддома № 1, где погибли девять новорожденных, в детскую клиническую больницу имени Малаховского перевели шесть младенцев, сообщил "Интерфаксу" главврач больницы Сергей Щепетков.

"Четыре человека поступили в этом году, еще двое поступили в начале декабря", - сказал он.

Первый из этих новорожденных поступил 4 декабря 2025 года, шестой - 9 января 2026 года.

14 января СКР сообщил, что по делу о смерти девяти новорожденных задержан главврач Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталий Херасков и и.о. завотделением реанимации новорожденных. Дело было возбуждено днем ранее по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности, затем дело передали в центральный аппарат СКР.

В Кемеровской области решили проверить все роддома. В Новокузнецк из Москвы направлены проверяющие.