Поиск

В Новокузнецке возбудили уголовное дело о гибели девяти новорожденных

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Новокузнецке по факту смерти девяти младенцев в роддоме № 1 возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК) и о халатности (ч.3 ст.293 УК), сообщило управление СК по Кемеровской области.

"По версии следствия, в январе текущего года в Новокузнецком родильном доме №1 скончались девять новорожденных детей", - говорится в сообщении.

На месте работают следователи и следователи-криминалисты. Назначены судебно-медицинские экспертизы, изучается документация.

Ранее стало известно, что свои проверки случившегося начали прокуратура и Минздрав Кузбасса, Росздравнадзор и Роспотребнадзор.

На время проверок отстранен от должности главный врач Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталий Херасков.

На сайте роддома 13 января появилось объявление о том, что учреждение не принимает пациенток "в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией" и до завершения "карантинных мероприятий".

Новокузнецк Кемеровская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВС РФ нанесли ночной массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло возле Южных Курил

Глава Росздравнадзора отправится в Кузбасс для проверки работы службы родовспоможения

В Новокузнецке возбудили уголовное дело о гибели девяти новорожденных

Реестр злостных неплательщиков алиментов запущен на Госуслугах

 Реестр злостных неплательщиков алиментов запущен на Госуслугах

Мобильный интернет вернули жителям Камчатки

 Мобильный интернет вернули жителям Камчатки

Жителей Белгородской области при отсутствии света будут перевозить

Проверка организована после гибели новорожденных в новокузнецком роддоме

Экстренное предупреждение о сильном ветре и метели объявлено в Магадане

 Экстренное предупреждение о сильном ветре и метели объявлено в Магадане

Российские военные отразили две украинские контратаки в районе Купянска
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8113 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 23 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 116 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });