В Новокузнецке возбудили уголовное дело о гибели девяти новорожденных

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Новокузнецке по факту смерти девяти младенцев в роддоме № 1 возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК) и о халатности (ч.3 ст.293 УК), сообщило управление СК по Кемеровской области.

"По версии следствия, в январе текущего года в Новокузнецком родильном доме №1 скончались девять новорожденных детей", - говорится в сообщении.

На месте работают следователи и следователи-криминалисты. Назначены судебно-медицинские экспертизы, изучается документация.

Ранее стало известно, что свои проверки случившегося начали прокуратура и Минздрав Кузбасса, Росздравнадзор и Роспотребнадзор.

На время проверок отстранен от должности главный врач Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталий Херасков.

На сайте роддома 13 января появилось объявление о том, что учреждение не принимает пациенток "в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией" и до завершения "карантинных мероприятий".