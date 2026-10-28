В Сербии "Студенческий список" потребовал отставки руководства гостелерадиовещания

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Победивший на парламентских выборах в Сербии "Студенческий список" потребовал отставки руководства телерадиоканала РТС.

"Мы требуем незамедлительной отставки генерального директора РТС, его заместителя, главных и ответственных редакторов информационных программ, а также всех редакторов этих программ", - говорится в открытом письме, текст которого приводит РТС.

В "Студенческом списке" считают, что "руководство и редакционный коллектив своими действиями и неспособностью защитить профессиональные стандарты серьезно подорвали доверие к государственной службе".

"Мы требуем, чтобы после отставки руководства и редакционного персонала бесперебойное продолжение работы РТС обеспечило бы временное руководство, состав которого будет предложен "Студенческим списком" по согласованию с представителями профсоюзов РТС, а его назначение и полномочия будут урегулированы в соответствии с законом", - говорится в открытом письме.

Ранее в городе Валево представители "Студенческого списка" потребовали, чтобы руководство местной полиции в 24-й срок ушло в отставку в связи с чрезмерным применением силы при подавлении протестов в августе прошлого года.

"Студенческий список" одержал победу на парламентских выборах в Сербии 25 октября.