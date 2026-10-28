Поиск

В Сербии "Студенческий список" потребовал отставки руководства гостелерадиовещания

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Победивший на парламентских выборах в Сербии "Студенческий список" потребовал отставки руководства телерадиоканала РТС.

"Мы требуем незамедлительной отставки генерального директора РТС, его заместителя, главных и ответственных редакторов информационных программ, а также всех редакторов этих программ", - говорится в открытом письме, текст которого приводит РТС.

В "Студенческом списке" считают, что "руководство и редакционный коллектив своими действиями и неспособностью защитить профессиональные стандарты серьезно подорвали доверие к государственной службе".

"Мы требуем, чтобы после отставки руководства и редакционного персонала бесперебойное продолжение работы РТС обеспечило бы временное руководство, состав которого будет предложен "Студенческим списком" по согласованию с представителями профсоюзов РТС, а его назначение и полномочия будут урегулированы в соответствии с законом", - говорится в открытом письме.

Ранее в городе Валево представители "Студенческого списка" потребовали, чтобы руководство местной полиции в 24-й срок ушло в отставку в связи с чрезмерным применением силы при подавлении протестов в августе прошлого года.

"Студенческий список" одержал победу на парламентских выборах в Сербии 25 октября.

РТС Сербия Валево Студенческий список
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Расходы Пентагона на войну с Ираном достигли $47 млрд

 Расходы Пентагона на войну с Ираном достигли $47 млрд

Трамп заявил о возможности скорой встречи с Путиным и Зеленским

Лула да Силва назвал бегство Болсонару из страны "постыдным"

 Лула да Силва назвал бегство Болсонару из страны "постыдным"

Что случилось этой ночью: среда, 28 октября

Рынки акций Европы выросли во вторник, кроме Британии

 Рынки акций Европы выросли во вторник, кроме Британии

Нетаньяху заявил о решающем большинстве правого блока на выборах

 Нетаньяху заявил о решающем большинстве правого блока на выборах

Скелет нанотираннуса "Джоди" продан в Нью-Йорке за $47 млн

 Скелет нанотираннуса "Джоди" продан в Нью-Йорке за $47 млн

Блок Нетаньяху догоняет оппозицию на выборах в Израиле

Трамп не исключил возможность присоединения Венесуэлы к США

 Трамп не исключил возможность присоединения Венесуэлы к США

CNN сообщил, что бежавший из Бразилии экс-кандидат в президенты Болсонару прибыл в США

 CNN сообщил, что бежавший из Бразилии экс-кандидат в президенты Болсонару прибыл в США
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12610 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3989 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 123 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов