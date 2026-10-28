Путин оценил доход Турции от российских туристов в $12 млрд в год

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Турцию ежегодно посещают 7 млн российских туристов, что приносит турецкой экономике $12 млрд в год, африканские страны тоже могут привлекать больше россиян, сказал на форуме "Россия - Африка" президент Владимир Путин.

"Российский туристический поток стал существенным сектором национальной экономики даже для такой достаточно развитой страны, как Турция. Семь миллионов российских туристов посещает в год Турцию. И это приносит турецкой экономике 12 миллиардов долларов США. Их Турция получает за счет туристического потока из России", - сообщил он.

По словам президента, необходимо наращивать российский турпоток и в Африку, так как это уникальный континент с уникальной культурой и природой.

"И мы сможем направить соответствующие потоки", - подчеркнул Путин.

Сейчас российские туристы совершают порядка 2,5 млн визитов в год в Африку, из которых около 2 млн приходится на Египет.