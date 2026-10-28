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РФ фиксирует сообщения о планировании Лондоном новых поставок Киеву ракет Storm Shadow

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Запланированные Британией очередные поставки крылатых ракет Storm Shadow Украине свидетельствуют о сохраняющейся вовлеченности Лондона в украинский конфликт, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Этот самый сюжет с этими Storm Shadow продолжает оставаться символом британской вовлеченности в украинский конфликт и наглядно демонстрирует весь цинизм и лживость внешней политики Британии", - сказала Захарова в ходе брифинга.

Она подчеркнула, что РФ фиксирует сообщения о планировании новых поставок Storm Shadow "в частности, в британских СМИ".

Захарова подчеркнула: "Это компетенция наших военных, разведслужб, которые, безусловно, предпримут необходимые действия для своевременного уничтожения этих законных целей".

"Происходящее со Storm Shadow - это конкретное свидетельство приверженности Соединенного Королевства установки на углубление кризиса и эскалацию войны", - сказала она.

МИД РФ Мария Захарова Украина Великобритания
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