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ЕС не будет импортировать российский газ вне зависимости от событий вокруг Украины

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Евросоюзе принят закон, который предусматривает прекращение импорта российского газа к концу 2027 года независимо от геополитической обстановки в Европе, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Ее спросили, может ли ЕК категорически исключить, что после завершения военных действий и заключения мирного соглашения, каким бы оно ни было, газопровод "Северный поток" будет вновь запущен, а российский газ снова начнет поступать в Европу.

"Напомню, что у нас действует законодательство в рамках плана REPowerEU. Оно не привязано ни к санкциям, ни к каким-либо геополитическим событиям. Этот закон уже вступил в силу. Он уже реализуется. Независимо от того, как будут развиваться события, мы поэтапно отказываемся от российского (трубного - ИФ) газа и СПГ на европейском рынке. Поставки должны полностью прекратиться к концу следующего года", - заявила Итконен.

"Наша позиция по "Северному потоку" была предельно ясной с самого начала этого проекта. Не нам решать, будет ли он функционировать в Евросоюзе или нет", - добавила пресс-секретарь.

В ответ на просьбу все же уточнить, можно ли исключать, что "Северный поток", на возобновлении работы которого настаивают США, когда-либо - под прежним или новым названием - снова заработает и по нему в Европу потечет газ, глава пресс-службы ЕС Паула Пинью заявила: "Хотите, чтобы я ответила ровно теми же словами? Да, у нас действует законодательство, которое препятствует возобновлению импорта ископаемого топлива, в частности газа, из России".

REPowerEU Евросоюз Северный поток США Украина Паула Пинью Анна-Кайса Итконен
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