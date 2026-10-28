Песков заявил, что РФ с каждым днём расширяет освобожденную территорию в рамках СВО

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Россия побеждает на поле боя, с каждым днём расширяя освобожденные территории, эту реальность на земле констатируют и в Киеве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия побеждает на поле боя. С каждым днем Россия расширяет освобожденные территории. И все мало-мальски военные специалисты констатируют эту реальность на земле. Эту реальность на земле констатируют даже представители киевского режима" - сказал Песков в среду журналистам, отвечая на вопрос ИС "Вести".

Он также отметил, что "Россия продолжает трехсторонние переговоры, которые именно продолжаются".