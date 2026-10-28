В РФ медицине обучаются студенты из 48 стран Африки

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Студенты из 48 стран Африки обучаются в России медицине, в настоящее время медицинское образование в стране получают 10 тыс. специалистов, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Медицинское образование – 160 стран учат специалистов в нашей стране. Это более трех четвертей стран мира. Из Африки 48 стран обучают своих специалистов медицине в нашей стране. Это более 90%. 10 тысяч специалистов сейчас получают медицинское образование", - сказал Мурашко в ходе посещения президентом РФ Владимиром Путиным выставки в рамках саммита "Россия - Африка" в среду.

Ранее глава Минздрава сообщил, что Россия развивает сотрудничество с африканскими странами в сфере медицины, включая образование медицинских специалистов и поставки медицинской продукции.