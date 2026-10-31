Военные РФ заявили о поражении в море южнее Одессы сухогруза с имуществом для ВСУ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России поразили на переходе морем в 37 км южнее Одессы сухогруз с имуществом для украинской армии сообщает министерство обороны РФ.

"В результате удара на переходе морем в 37 км южнее Одессы поражено морское судно типа сухогруз, доставлявшее грузы, предназначенные для ВСУ", - сказано в сообщении ведомства, распространенном в субботу.

По данным Минобороны, "сегодня днем Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по морским судам, задействованным для перевозки грузов военного назначения".



