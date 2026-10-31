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Несколько человек, эвакуированных из Алешек, госпитализированы в больницы Симферополя

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Врачи провели осмотры эвакуированных из Алешек граждан, несколько из них госпитализированы в больницы Симферополя, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Несколько человек, эвакуированных из Алешек, госпитализированы в больницы Симферополя. При осмотрах у них выявлены обострения хронических заболеваний, сердечно-сосудистые и хирургические патологии, минно-взрывные травмы", - сказал Кузнецов в субботу.

Они получат всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, отметил он.

"Накануне врачи провели осмотры граждан в пунктах временного размещения, с ними работали медицинские психологи и психотерапевты", - добавил помощник министра.

В РоссииЛантратова сообщила, что гуманитарная миссия в Алешках завершенаЛантратова сообщила, что гуманитарная миссия в Алешках завершенаЧитать подробнее

Договоренности о временном прекращении огня для проведении гуманитарной миссии по эвакуации жителей города Алешки Херсонской области были достигнуты при участии первой леди США Мелании Трамп. 30 октября она сообщила, что из населенного пункта эвакуировали более 750 человек.

Российская армия с 04:00 мск 27 октября прекратила огонь и ввела "режим тишины" на херсонском направлении в связи с подготовкой гуманитарной операции в районе города Алешки, сообщало Минобороны РФ.

Вечером в пятницу, 30 октября, уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.

Алешки Минздрав РФ Алексей Кузнецов Симферополь
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