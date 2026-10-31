Группу жителей Алешек, желающих вернуться на Украину, отправили в Белоруссию

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что была организована перевозка из Анапы в Белоруссию группы жителей населенного пункта Алешки Херсонской области, которые изъявили желание уехать на Украину.

"Жители населенного пункта Алешки, которые при эвакуации в ходе гуманитарной миссии изъявили желание убыть в Украину, из аэропорта Анапа вылетели в аэропорт Гомель, Республика Беларусь, в сопровождении уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубенца", - заявили в военном ведомстве в субботу.

"Перевозка эвакуированных осуществляется самолётами военно-транспортной авиации ВКС России",- сообщили там.

Накануне уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.

"Завершили нашу гуманитарную миссию в Алешках. Сейчас колонны разделяются по направлениям. Тем, кто решил выехать на Украину, обеспечена такая возможность. Жителей, которые остаются в России, разместим и окажем необходимую поддержку", - сообщала Лантратова.