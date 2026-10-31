Лантратова заявила о договоренности о регулярных гуманитарных миссиях в Алешках

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Яна Лантратова заявила, что с украинской стороной достигнута договоренность о проведении регулярных гуманитарных миссий в Алешках Херсонской области.

"Миссия завершилась. Но, к сожалению, условия жизни в Алешках остаются крайне непростыми. Мы договорились о проведении регулярных гуманитарных миссий, это очень важный шаг. Продолжаем совместную работу с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом", - говорится в сообщении, опубликованном в канале Лантратовой в мессенджере Max.

"Приложим все усилия, чтобы поддерживать жителей, которые приняли решение остаться", - добавила она.

Она отметила, что "за гуманитарной миссией в Алешках - месяцы переговоров и большой совместный труд ради спасения людей".

Договоренности о временном прекращении огня для проведении гуманитарной миссии по эвакуации жителей города Алешки Херсонской области были достигнуты при участии первой леди США Мелании Трамп. 30 октября она сообщила, что из населенного пункта эвакуировали более 750 человек.

Российская армия с 04:00 27 октября прекратила огонь и ввела "режим тишины" на херсонском направлении в связи с подготовкой гуманитарной операции в районе города Алешки, сообщало Минобороны РФ.

Вечером в пятницу, 30 октября, Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.