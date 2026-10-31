Поиск

Лантратова заявила о договоренности о регулярных гуманитарных миссиях в Алешках

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Яна Лантратова заявила, что с украинской стороной достигнута договоренность о проведении регулярных гуманитарных миссий в Алешках Херсонской области.

В РоссииЭвакуированных из Алешек жителей доставили в ПВР в СимферопольЧитать подробнее

"Миссия завершилась. Но, к сожалению, условия жизни в Алешках остаются крайне непростыми. Мы договорились о проведении регулярных гуманитарных миссий, это очень важный шаг. Продолжаем совместную работу с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом", - говорится в сообщении, опубликованном в канале Лантратовой в мессенджере Max.

"Приложим все усилия, чтобы поддерживать жителей, которые приняли решение остаться", - добавила она.

Она отметила, что "за гуманитарной миссией в Алешках - месяцы переговоров и большой совместный труд ради спасения людей".

Договоренности о временном прекращении огня для проведении гуманитарной миссии по эвакуации жителей города Алешки Херсонской области были достигнуты при участии первой леди США Мелании Трамп. 30 октября она сообщила, что из населенного пункта эвакуировали более 750 человек.

Российская армия с 04:00 27 октября прекратила огонь и ввела "режим тишины" на херсонском направлении в связи с подготовкой гуманитарной операции в районе города Алешки, сообщало Минобороны РФ.

Вечером в пятницу, 30 октября, Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.

Яна Лантратова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лантратова заявила о договоренности о регулярных гуманитарных миссиях в Алешках

ФСБ получила от американской стороны информацию о подготовке теракта в Москве

Петергоф стал лидером "Пушкинской карты" среди учреждений культуры в этом году

 Петергоф стал лидером "Пушкинской карты" среди учреждений культуры в этом году

Несколько человек, эвакуированных из Алешек, госпитализированы в Симферополе

Группу жителей Алешек, желающих вернуться на Украину, отправили в Белоруссию

Ростовская область за ночь отразила атаку более 90 БПЛА

 Ростовская область за ночь отразила атаку более 90 БПЛА

Аэропорты Екатеринбурга и Перми приостановили работу

 Аэропорты Екатеринбурга и Перми приостановили работу
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12701 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4023 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 129 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов