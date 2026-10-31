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Жители шести сел в Дагестане остались без газа из-за повреждения газопровода

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Повреждение подземного газопровода высокого давления произошло в Карабудахкентском районе Дагестана при проведении земляных работ, временно лишены газоснабжения шесть населенных пунктов муниципалитета, сообщила пресс-служба регионального Минэнерго в субботу.

"Сегодня в 13:40 поступила информация о том, что в 70-80 метрах от ГРС "Доргели - выход 1" при проведении земляных работ экскаватором был поврежден подземный стальной газопровод высокого давления 2 категории (диаметром 320 мм). Прекращено газоснабжение 6 населенных пунктов: Доргели, Параул, Гели, Какашура, Какамахи, Чанкурбе (частично)", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Дагестану уточняет, что ориентировочное время завершения ремонтных работ - 20:00 31 октября.

Дагестан
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