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Пожар на маслозаводе произошел в Орле

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Огнеборцы ликвидировали возгорание на территории производственного объекта в городе Орел, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре на производственном объекте, расположенном в Маслозаводском переулке, поступило в оперативные службы накануне в 22:27

К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений сушильная камера горела открытым пламенем, существовала реальная угроза распространения огня на соседние строения.

Пожару был присвоен повышенный номер сложности. На месте работали 43 сотрудника МЧС России, задействовав 12 единиц спецтехники.

Ар данным пресс-службы, к 00:30 открытое горение было ликвидировано, пламя локализовано.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Пожарных удалось спасти рядом стоящие здания, отметили в ведомстве.

По данным открытых источников, в Орле по адресу Маслозаводской переулок, 21 расположен завод АО "Орелмасло".

Орел маслозавод пожар
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