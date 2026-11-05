Военные РФ за ночь сбили над регионами 496 дронов

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные с 20:00 среды до 8:00 четверга перехватили и уничтожили 496 украинских беспилотников самолетного типа, заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, беспилотники нейтрализованы над территориями Московского региона, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.